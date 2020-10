Coronavirus Italia, 2499 nuovi contagi e 23 morti: tamponi ancora in aumento

È di 53.997 persone attualmente positive (+1.350), 35.941 morti (+23), 229.970 guariti (+1.126), per un totale di 319.908 casi (+2.499), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 53.997 pazienti attualmente positivi, 3.142 sono ricoverati con sintomi (+45), 294 sono in terapia intensiva (+3) e 50.561 sono invece in isolamento domiciliare (+1.302). Il numero totale di tamponi effettuati oggi è di 120.301, contro i 118.236 di ieri e i 105.564 dell’altroieri.





Per quanto riguarda le singole Regioni, quella con più contagi è la Campania (392), seguita da Lombardia (307), Lazio (264), Toscana (223), Piemonte (219), Veneto (163), Sicilia e Liguria (140). Nessuna Regione ha registrato zero nuovi contagi. I contagi rimangono costanti rispetto a ieri, quando c’era stato un grande balzo in relazione ai giorni precedenti (oggi 2.499, ieri 2.548). Il numero dei tamponi si mantiene sempre alto, facendo segnare un nuovo record assoluto. Costanti anche i morti (oggi 23, ieri 24). Più basso l’incremento delle terapie intensive (solo +3, ieri +11).