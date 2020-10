Bari, il premier Conte oggi alla Fiera: «Faremo luce a Mezzogiorno»

Presidente Giuseppe Conte, l’emergenza sanitaria ed economica causata dal Covid 19 ha colpito anche il Sud Italia, la cui economia è storicamente più debole. Gli aiuti del Recovery Fund potrebbero essere l’occasione per mettere il Sud in cima ai programmi di intervento?

Le consistenti risorse che siamo riusciti ad ottenere dall’Europa ci consentiranno di rafforzare la strategia che abbiamo già avviato con il Piano Sud 2030. Il Recovery plan, sul quale il governo con tutti i ministri è concentrato in queste settimane, sarà un’occasione irripetibile per poter finalmente incidere sul divario storico che separa il nord e il sud del Paese”.

Il governo ha introdotto la fiscalità di vantaggio a beneficio del Mezzogiorno. Questa misura è piuttosto contestata al Nord. Ma la fiscalità di vantaggio non costituisce un atto di riparazione, di risarcimento per il deficit infrastrutturale del Meridione?

Non possiamo ignorare che fino ad oggi fare impresa al Sud è stato più difficile e costoso, per colpa di storiche carenze infrastrutturali e di un radicato deficit di produttività. Tagliare il costo lavoro senza toccare le retribuzioni dei lavoratori servirà a sostenere le imprese che operano al Sud. Se il Mezzogiorno avrà un’economia più solida e sarà più attrattivo per gli investitori anche il resto del Paese ne trarrà vantaggio.

(L'intervista completa al premier Conte è possibile leggerla sull'edizione cartacea della Gazzetta o acquistando la copia online)