Vertenza Am, «l'amministratore legge il giornale»: sindacato abbandona il tavolo

«A incontro iniziato i sindacati parlavano della grave situazione della fabbrica, dei grossi problemi dei lavoratori diretti e appalto e l’Ad di ArcelorMittal Italia Lucia Morselli tranquillamente leggeva il giornale disinteressata, quasi infastidita. Come Usb abbiamo deciso di abbandonare il tavolo, la mancanza di rispetto è verso i lavoratori che rappresentiamo ed è l’ennesimo atteggiamento arrogante, sprezzante e vergognoso, di chi continua a giocare con la vita delle persone».

E’ l’accusa del coordinatore provinciale di Usb, Francesco Rizzo, in merito all’incontro che si è svolto a Roma tra ArcelorMittal e sindacati sulle problematiche relative alla sicurezza dello stabilimento siderurgico di Taranto e le criticità impiantistiche.

Non ci sono piú assolutamente le condizioni - aggiunge - per portare avanti questa storia. Inaccettabile mancanza di rispetto da parte dell’amministratore delegato di ArcelorMittal, Lucia Morselli. Pochi minuti sono bastati per arrivare alla solita conclusione: non vi è da parte della multinazionale la minima considerazione. Lo Stato inoltre continua ad assecondare questo inammissibile atteggiamento di totale strafottenza».

L'Usb ribadisce «le numerose mancanze: disattesi tutti gli impegni - sostiene il sindacato - sotto ogni punto di vista, scelta del personale da assumere fatta in maniera unilaterale. numero unità lavorative assunte inferiore a quello stabilito, assenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con le ovvie conseguenze per quel che riguarda la sicurezza in fabbrica, abuso della cassa integrazione. Crediamo che sia stato superato di gran lunga il limite. ArcelorMittal deve andare via. Il Governo - conclude Rizzo - cacci questo gruppo e riparta mettendo in sicurezza gli impianti».