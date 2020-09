Regionali, Lacarra (Pd): da ex compagni parole di odio, aspettiamo scuse

«Fa sorridere che oggi ci sia la corsa a rivendicare il risultato straordinario in cui il Pd Puglia ha creduto dall’inizio. Avevamo previsto una vittoria con il superamento del 40% da parte di Emiliano e l’affermazione della nostra formazione come prima lista: lo abbiamo fatto accadere. Sarebbe bello che ex compagni di strada, a cui ci legano rapporti di stima e amicizia, che in queste settimane hanno ritenuto di farci una guerra senza esclusione di colpi, chiedessero ora scusa alla nostra comunità, a cominciare dai nostri elettori e i nostri iscritti».

Lo afferma il segretario del Pd Puglia, onorevole Marco Lacarra, aggiungendo che «quelle parole piene di livore e odio che noi abbiamo sopportato per mesi sono un insulto soprattutto» a elettori e iscritti «che, come abbiamo visto domenica e lunedì, continuano a credere nel centrosinistra e nelle sue scelte».

«Grazie a loro - aggiunge - siamo oggi maggioranza nella maggioranza. Michele Emiliano ha vinto ovunque tranne che a Brindisi. Particolarmente forte il risultato ottenuto nella sua Bari, che lo ha visto vincitore con la maggioranza assoluta dei voti. Il Pd ha in realtà addirittura superato le aspettative: mi riferisco - precisa Lacarra - al risultato straordinario ottenuto in termini di seggi a Bari, Lecce e Foggia, che dimostra non solo che la Puglia non si lega, ma che evidentemente illustri dirigenti politici e commentatori hanno paventato un rischio di sconfitta che non è mai stato reale».

"Il Pd - conclude - vince in una coalizione composta da altre 14 liste ed è il primo partito di Puglia. Le nostre battaglie sul rinnovamento e sulla rappresentanza femminile ci hanno portati a presentarci in Consiglio con una delegazione che vedrà protagonisti giovani e donne di spessore»