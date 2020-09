Regionali Puglia, nomi e preferenze: ecco tutti i candidati eletti e i seggi per lista. Le new entry e i grandi esclusi

Ventotto seggi alla maggioranza (27 a tre liste oltre a quello del Governatore che ha totalizzato il 46,78% delle preferenze), 23 all’opposizione che andranno suddivisi tra la coalizione di Fitto (l'europarlamentare si è fermato al 38,93%) e i Cinque Stelle (11,12% per Antonella Laricchia). Il centrodestra ne prende 17 (più quello di Fitto come miglior presidente sconfitto), cinque invece ai grillini.

In base alla suddivisione dei seggi fatta dal Viminale, la ripartizione dei seggi è la seguente: alla maggioranza vanno 16 seggi al Pd, 6 a alla lista "Con Emiliano", e 5 ai "Popolari con Emiliano".

Al centrodestra, invece, 6 seggi vanno a Fdi, 4 alla Lega, 4 a Forza Italia e 3 alla lista civica di Fitto "Puglia Domani". A questi seggi va aggiunto quello del candidato governatore non eletto. I restanti 5 seggi vanno al M5S.

Quelli del Ministero dell'Interno sono dati provvisori. La convalida degli eletti avverrà dopo la proclamazione da parte della Corte di appello.

I TROMBATI E IL MISTER PREFERENZE

A Bari (PD) non rientrano in Consiglio regionale l'attuale presidente del consiglio, Mario Loizzo, e l'assessore Gianni Giannini del Pd, nella Bat resta fuori Ruggero Mennea e nel Tarantino, Michele Mazzarano. Nel Pd fa il boom il giovane avvocato trentenne Francesco Paolicelli, sostenuto dal sindaco Decaro, che racimola oltre 23mila staccando di oltre 3mila voti lady preferenze, Anita Mauridinoia.

Fuori anche Alfonsino Pisicchio: la lista Senso civico - un nuovo Ulivo per la Puglia, per effetto dell'applicazione della norma da parte del Viminale è stata esclusa dalla ripartizione dei seggi.

Esclusa dal Consiglio resta Puglia Solidale e Verde, dunque l’intera componente che fa capo all’ex governatore Nichi Vendola (non ha raggiunto il 4% su base regionale). Non ce l'ha fatta neanche l’ex vicepresidente Tonino Nunziante: Italia in Comune non supera il quorum per circa 2.500 voti.

LE ESCLUSIONI NEL CENTRODESTRA

Nelle file del centrodestra nulla da fare per l’ex generale della Forestale, Giuseppe Silletti, ex capo della task force Xylella, nè per l’epidemiologa Danila De Vito che sfidava il consulente di Emiliano, Pier Luigi Lopalco (entrerà in Consiglio): la docente dell’Università di Bari non ha superato i 300 voti nella civica di Fitto.

Ottima performance per l'epidemiologo scelto da Emiliano che sbanca le urne con circa 15mila voti, incassando in anticipo una «nomina» ad assessore alla Salute da parte del Governatore Emiliano nel corso di una conferenza stampa in Regione. Lopalco in qualche modo «ferma» Peppino Longo, il vicepresidente uscente del consiglio regionale.

Di seguito gli eletti (accanto il numero dei voti).

Maggioranza

Oltre al Presidente eletto, Michele Emiliano:

PD

PAOLICELLI FRANCESCO 23.007

MAURODINOIA ANNA DETTA ANITA 19.815

PARCHITELLI LUCIA 15.841

DE SANTIS DOMENICO 14.932

CARACCIOLO FILIPPO 11.408

CILIENTO DEBORA 6.898

AMATI FABIANO 10.407

BRUNO MAURIZIO 3.928

PIEMONTESE RAFFAELE 21.130

CAMPO FRANCESCO PAOLO 4.281

CICOLELLA TERESA 4.010

METALLO DONATO 16.830

CAPONE LOREDANA 13.871

BLASI SERGIO 13.523

PENTASSUGLIA DONATO DETTO "PENTA" 10.252

DI GREGORIO VINCENZO DETTO "ENZO" 4.510

"CON" EMILIANO

LOPALCO PIETRO LUIGI DETTO PIERLUIGI 14.676

TUPPUTI GIUSEPPE 2.747

LEOCI ALESSANDRO ANTONIO 2.019

TUTOLO ANTONIO 7.602

DELLI NOCI ALESSANDRO 17.201

LOPANE GIANFRANCO 6.663

POPOLARI CON EMILIANO

STEA GIOVANNI FRANCESCO DETTO GIANNI 8.754

VIZZINO MAURO 7.422

CLEMENTE SERGIO 2.595

LEO SEBASTIANO GIUSEPPE 10.976

STELLATO MASSIMILIANO 4.257

Opposizione

Oltre al candidato non eletto, Raffaele Fitto:

FRATELLI D'ITALIA

ZULLO IGNAZIO 9.945

VENTOLA FRANCESCO 8.237

CAROLI LUIGI 6.642

DE LEONARDIS GIOVANNI DETTO GIANNICOLA 7.654

GABELLONE ANTONIO MARIA 11.737

PERRINI RENATO 10.172

LEGA SALVINI

BELLOMO DAVIDE 8.590

SPLENDIDO JOSEPH 5.785

DE BLASI GIANFRANCO DETTO GIANNI 8.608

CONSERVA GIACOMO 5.264

FORZA ITALIA

LACATENA STEFANO 8.885

GATTA GIACOMO DIEGO DETTO GIANDIEGO 9.902

MAZZOTTA PARIDE 5.457

DE PALMA VITO 3.667

LA PUGLIA DOMANI

TAMMACCO SAVERIO 12.895

DELL'ERBA PAOLO SOCCORSO 6.968

PAGLIARO PAOLO 9.245

MOVIMENTO 5 STELLE

LARICCHIA ANTONELLA 7.658

DI BARI GRAZIA 3.961

BARONE ROSA 3.602

CASILI CRISTIAN 6.127

GALANTE MARCO 2.301

QUOTE ROSA: ELETTE SOLO 7 DONNE

Sono solo sette le donne, su 50 seggi disponibili, che entreranno nel prossimo Consiglio Regionale della Puglia, appena due in più rispetto alla scorsa legislatura nonostante l’introduzione per decreto in extremis della doppia preferenza dopo che il Consiglio non era stato in grado di approvare la norma relativa. Secondo i dati forniti dal ministero dell’Interno, sono cinque del Pd e due del M5S. Allo stato attuale sono elette: Anita Maurodinoia (Pd), Lucia Parchitelli (Pd), Antonella Laricchia (M5S), Teresa Cicolella (Pd), Rosa Barone (M5S), Debora Ciliento (Pd), Loredana Capone (Pd).