Regionali Puglia, gli exit poll: testa a testa Fitto - Emiliano, i due fra il 39 e il 43%. Laricchia 11-15%, Scalfarotto 1-3%. Referendum avanti il sì con il 65%

Michele

EMILIANO Voti: xxx 39-43 % Raffaele

FITTO Voti: xxx 39-43 % Antonella

LARICCHIA Voti: xxx 11-15 % Ivan

SCALFAROTTO Voti: xxx 1-3 % Mario

CONCA Voti: xxx xx % Nicola

CESARIA Voti: xxx xx % Andrea

D’AGOSTO Voti: xxx xx % Pierfranco

BRUNI Voti: xxx xx % ORE 15.45 - Prima proiezione sul referendum per il 5% del campione vede il sì in avanti con il 65.6% mentre il no è al 34.4%

ORE 15 - Si profila un testa a testa e una battaglia fino all'ultimo voto tra Raffaele Fitto e Michele Emiliano per la guida della Regione Puglia. I primi exit poll sulle elezioni pugliesi confermano una sostanziale parità tra il governatore uscente Emiliano e l'eurodeputato Fitto. Entrambi collocati in una forchetta tra il 39 e il 43%; segue la candidata del Movimento Cinque Stelle Antonella Laricchia che le prime rilevazioni danno in una forbice tra l'11 e il 15%, mentre il candidato di Italia Viva Ivan Scalfarotto è dato fra l'1 e il 3%.

Chiusi i seggi, iniziano le operazioni di spoglio delle schede di questa tornata elettorale che vede in primo piano le elezioni regionali, oltre al referendum sul taglio dei parlamentare e al rinnovo di 49 consigli comunali in Puglia e 22 in Basilicata. Il responso dell'urna dovrà eleggere il nuovo governatore pugliese che vede in pole per la riconferma l'uscente Michele Emiliano.

Per quanto riguarda il referendum costituzionale va avanti il sì con il 60%.

FITTO: DIFENDETE OGNI VOTO NEI SEGGI

Il candidato del centrodestra, Raffaele Fitto, in un audio inviato ai vari candidati invita i rappresentanti di lista a prestare massima attenzione e difendere ogni voto nei seggi. Le operazioni di voto, ha precisato l'europarlamentare, si chiudono con la firma del verbale. Fitto sta rivivendo quei momenti del 2005 quando perse le elezioni con Vendola per una manciata di voti: a nulla valse un ricorso contro le elezioni che fu respinto dai giudici amministrativi.