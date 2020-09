Fiumi di droga nel Salento: 45enne arrestato con 18kg di cocaina in macchina

Nell’auto su cui viaggiava, una Lancia Delta, i poliziotti hanno trovato, nascosti negli sportelli, 18 chili di cocaina purissima che si stima avrebbe fruttato almeno 2 milioni di euro, una volta tagliata e immessa sul mercato. Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, gli agenti della Questura di Lecce hanno arrestato Vito Cairo, 45 enne di Copertino, in Salento. E' stato fermato durante un controllo di polizia organizzato nelle province di Lecce e Brindisi, all’altezza dello svincolo per Francavilla Fontana. Gli agenti si sono insospettiti di fronte all’improvviso cambio di direzione dell’auto, compiuto probabilmente nel tentativo di eludere i controlli stradali. Una volta fermato il conducente, la Delta è stata perquisita anche con l’ausilio dell’unità cinofila. Smontati i pannelli interni dei due sportelli posteriori, sono stati rinvenuti 15 panetti di cocaina. Trovati poi nella perquisizione personale, al 45 enne sono stati sequestrati 500 euro in banconote di vario taglio, considerati provento dell’attività di spaccio.