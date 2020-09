Regionali Puglia, comizio drive-in a Bari per chiusura campagna elettorale Emiliano

BARI - Chiusura di campagna elettorale alternativa per il governatore uscente della Regione Puglia, Michele Emiliano: circa 200 auto, dalle 19, hanno raggiunto il parcheggio dello stadio San Nicola, a Bari, per assistere al comizio in modalità drive-in del candidato di centrosinistra alla presidenza della Regione.

Sul palco di 10 metri si alterneranno Emiliano e il sindaco di Bari, Antonio Decaro, un duetto ripetuto durante la campagna elettorale del magistrato in aspettativa. Un maxi schermo permetterà ai presenti di seguire l’evento. Mascherina obbligatoria per tutti, il comizio verrà trasmesso in radio collegandosi alla stazione 101.500: un espediente per permettere anche a chi ha parcheggiato distante dal palco di ascoltare le parole di Emiliano e Decaro. Agli ingressi i volontari stanno distribuendo anche un seme di albero a tutti i partecipanti: il simbolo delle politiche ambientaliste del governatore Emiliano.

DECARO: «GRAZIE EMILIANO» - «La Puglia oggi è al centro del mondo, venti anni fa non era così. Non eravamo riconoscibili, ci riconoscevano solo dal dialetto o dalle pagine dei giornali perché eravamo la regione della Sacra Corona Unita, dello sbarco delle sigarette. Oggi non siamo più così, oggi dove sbarcavano le sigarette di contrabbando ci sono milioni di turisti. La postano quella foto e scrivono «We are in Puglia» orgogliosi». Lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, introducendo il comizio elettorale finale di Michele Emiliano.

«Nella zona dove imperversava la Sacra corona unita - ha continuato - oggi festeggia i suoi 60 anni Madonna, una star internazionale. Oggi chi risiede in altre regioni ci dice che siamo fortunati a vivere in Puglia, prima non era così. E non è successo per caso, è successo perché donne e uomini della nostra classe dirigente politica non hanno mai pronunciato la parola impossibile. Ed è Emiliano che ci ha insegnato che nulla è impossibile».