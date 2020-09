Coronavirus, Conca: «Contagi in dipartimenti Regione Puglia»

Alcuni dipendenti regionali dei dipartimenti Salute e Agricoltura della Puglia sarebbero stati contagiati dal Coronavirus e alcuni uffici sarebbero stati chiusi per sanificazione: lo sostiene il consigliere regionale Mario Conca, ex M5s e ora candidato alla presidenza della Regione per la lista Cittadini Pugliesi. "La notizia l’ho ricevuta direttamente dall’interno dei dipartimenti - spiega - e c'è preoccupazione tra il personale». "Mentre Emiliano si assicura il voto di medici e infermieri facendo firmare loro un contratto di lavoro a due giorni dalle elezioni - afferma Conca - nella sede degli assessorati della Regione Puglia i controlli e l’attenzione sembra essere calata nella piena noncuranza della presidenza. Da quanto apprendo sono risultati positivi al Covid-19 alcuni dipendenti e alcune sezioni dei dipartimenti di Salute e dell’Agricoltura sono state chiuse per sanificare i locali e mettere al sicuro gli altri lavoratori». «Ovviamente - conclude Conca - la situazione non è colpa dei dipendenti che svolgono ogni giorno il loro lavoro in condizioni di insicurezza, ma della Regione stessa che non si è preoccupata di sanificare con regolarità tutti i locali della sede regionale e di fare tutto ciò che è necessario per mettere al sicuro tutti i dipendenti».