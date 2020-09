Ministro Speranza a Bari: «Covid: vedo luce in fondo al tunnel. Fondamentale aiuto di tutti»

«Io vedo la luce in fondo al tunnel, penso che da qui a un po' di mesi avremo notizie incoraggianti dal mondo scientifico, ma in questi mesi dobbiamo resistere. I comportamenti di ciascuno sono davvero fondamentali». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine di un incontro a Bari. "Alle persone - dice - dobbiamo dirlo con la massima serenità: non siamo in una fase di rischio zero, il rischio zero non esiste e chi pensa che possiamo avere rischio zero, vuole in qualche modo tergiversare e dirci qualcosa che non è nella verità. Qui si tratta di abbassare il più possibile il rischio. Ricordate sempre che la chiave essenziale sono i comportamenti delle persone. Sui tempi di quarantena, al momento nessuna decisione è stata assunta. Ne discuteremo nel comitato tecnico scientifico, ci confronteremo anche con gli altri Paesi europei sulla base di questo orientamento faremo la nostra scelta finale. Si consideri che in questo momento l’indicazione dell’Oms è e resta quella dei 14 giorni. Sono decisioni che prendono i nostri scienziati».

«E' sinceramente incomprensibile e inaccettabile». Ha risposto così il ministro sulla recente manifestazione dei negazionisti. "Mi fanno venire i brividi quelle manifestazioni - ha detto - perché sono stati mesi troppo difficili, il Paese ha pagato un prezzo enorme, ci sono stati oltre 35.000 morti e i nostri medici, infermieri e operatori sanitari hanno passato dei giorni che difficilmente potranno dimenticare nella loro vita. Non posso immaginare che si possa far finta che questo non sia avvenuto».

«Noi stiamo mettendo in campo tutti gli strumenti possibili volti ad abbassare il rischio e ogni volta che un insegnante fa un sierologico, ci dà una mano ad abbassare quel rischio. Siamo l’unico Paese che sta facendo anche questo». Lo ha detto Speranza, rispondendo a Bari alla domanda dei giornalisti sulla affidabilità dei test sierologici. "Non esiste una scelta che azzera il rischio - ha detto Speranza - . La riapertura delle scuole comporta naturalmente un aumento dei rischi. Rimettere in moto qualcosa come 10 milioni di persone ha evidentemente un impatto sulla possibilità che il contagio possa accrescersi. Tutto quello che stiamo facendo serve per abbassare il rischio sapendo che non c'è la bacchetta magica. Nessuno di noi è un miracolo, non basta un’ordinanza del presidente o del ministro per dire 'abbiamo risolto tutti i problemi».

PUGLIA FUORI DAL PIANO DI RIENTRO - «Penso che la Puglia abbia fatto un lavoro molto importante e i nostri tecnici del Ministero della Salute ritengono che, per quello che riguarda i livelli essenziali di assistenza che per noi sono la cosa fondamentale, la Puglia è fuori dal piano di rientro». Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante un incontro a Bari con il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. "Penso - ha aggiunto - che questa sia la mattonella per la fase di riforma che sta arrivando. Avremo la possibilità di riformare il servizio sanitario nazionale con un arrivo di risorse molto significative e dobbiamo farlo insieme. Il lavoro prezioso fatto dalla Puglia che porta all’uscita dal piano di rientro ci consente di avere la base su cui provare poi a rilanciare fino in fondo il servizio sanitario nazionale».

