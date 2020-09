Coronavirus Basilicata, su 664 tamponi 6 persone sono risultate positive

POTENZA - Continua la seconda ondata di contagi da Coronavirus in Basilicata: ieri, 9 settembre, sono stati processati 664 tamponi di cui 6 sono risultati positivi. Si tratta di una persona positiva residente a Tursi; una di Policoro; 2 persone residenti a Senise e 2 persone diagnosticate in Basilicata ma residenti ed in isolamento in Puglia.

Nella stessa giornata è stata registrata la guarigione di 1 persona residente in un comune della regione Toscana e in isolamento in Basilicata.

Nel bollettino diffuso stamani risulta che i lucani attualmente positivi sono 74 (70 in isolamento domiciliare) mentre cinque persone affette da covid-19 sono ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera (una si trova in terapia intensiva all’ospedale Madonna delle Grazie della Città dei Sassi).

Dall’inizio dell’emergenza in Basilicata sono morte 28 persone a causa del coronavirus e 378 ne sono guarite: in totale, sono stati analizzati 61.974 tamponi, 61.348 dei quali sono risultati negativi.