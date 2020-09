Puglia, altri 43 positivi: la metà nel Barese. Due decessi, 1.649 i test. La regione è la quarta per ricoveri

Altri 43 casi di Coronavirus in Puglia. Dopo i 60 registrati ieri, oggi il bollettino diffuso dalla Regione Puglia registra una nuova raffica di positivi, metà dei quali concentrati in provincia di Bari: 20 sono contatti stretti di casi già individuati e monitorati, mentre degli altri due casi positivi, uno fa riferimento ad un rientro dalla Francia e l’altro è stato rilevato nel corso di attività di triage del pronto soccorso.

Altri 5 positivi si registrano nella provincia Bat (3 riconducibili a casi di positività registrati nei giorni scorsi e 1 proveniente dalla Sardegna), 1 in provincia di Lecce, 1 fuori regione e 14 in provincia di Foggia: di questi 8 sono persone sintomatiche; 4 contatti di casi già noti e 2 persone individuate durante l'attività di screening.

Tali dati si riferiscono a un numero di campioni pari a 1.649 test effettuati.

Va detto che la Puglia è al quarto posto in Italia per numero di pazienti ospedalizzati dopo Lazio, Lombardia e Campania.

Sfiora i 1.200 il numero dei casi attualmente positivi in Puglia (1197 per l'esattezza), mentre il totale dei casi registrati complessivamente sale a 5.899 e sono così suddivisi: 2.135 nella Provincia di Bari; 477 nella Provincia di Bat; 714 nella Provincia di Brindisi; 1.440 nella Provincia di Foggia; 701 nella Provincia di Lecce; 382 nella Provincia di Taranto; 49 attribuiti a residenti fuori regione; 1 provincia di residenza non nota.