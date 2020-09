Coronavirus, in Puglia via alla verifica del piano ospedaliero

Il Dipartimento Salute della Regione Puglia ha avviato la verifica del piano ospedaliero Covid, con un esame dello stato dell’avanzamento dell’avvio dei reparti dedicati alla cura dei pazienti affetti da Covid-19.

Sono stati esaminati fattori come l’allestimento e la disponibilità di posti letto, il fabbisogno delle terapie intensive, i percorsi clinici e la separazione tra i settori e le attività covid da quelle no-covid. E’ stato impostato un lavoro che riguarda le aree vaste in modo da garantire l'efficienza dei flussi di ricovero, per permettere il regolare proseguimento delle attività sanitarie ordinarie nelle strutture ospedaliere e del territorio non interessate dall’emergenza Covid. «Il lavoro di affinamento - fa sapere la Regione Puglia - proseguirà nei prossimi giorni e permetterà di affrontare eventuali picchi di richiesta sanitaria per l’emergenza Covid senza bloccare le attività ordinarie.