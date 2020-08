Emiliano: «I pentastellati votino me». Fitto: «Ci lasciano 15 anni di macerie»

Verso le regionali: ecco le interviste ai due candidati, oggi sulle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno. La versione integrale nell'edizione cartacea o sulla nostra edicola digitale

EMILIANO: I PENTASTELLATI VOTINO ME

Michele Emiliano, presidente della Puglia, una campagna elettorale particolare ai tempi del coronavirus: niente «Sagre del Programma» e assembramenti in piazza da evitare. Come la sta vivendo?

È un'esperienza del tutto nuova, le sagre del programma le abbiamo fatte su internet, convocando centinaia di pugliesi in dieci stanze virtuali per scrivere le cose da fare nei prossimi 5 anni. La partecipazione è rimasta altissima, sono stati individuati dieci obiettivi strategici nel segno della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Sto continuando a lavorare come sempre, non posso distogliere l’attenzione dalle enormi responsabilità che ho in questo momento di emergenza, di fatto per me è impossibile pensare alla campagna elettorale in senso tradizionale. I pugliesi mi valuteranno per il lavoro fatto. (continua)

FITTO: CI LASCIANO 15 ANNI DI MACERIE

Onorevole Raffaele Fitto, eurodeputato di FdI, dopo 15 anni ci riprova a correre per la presidenza della Regione. Cosa l’ha convinta?

La prima cosa che mi ha spinto è stato vedere una regione governata in questi anni in maniera diametralmente opposta a ciò di cui avrebbe bisogno. Basta leggere i dati, settore per settore – non le mie opinioni - per capire bene quanto sia necessario e urgente invertire questa tendenza. Non lo faccio certo per ambizione personale, ci sono scenari politici importanti per me a Bruxelles. Lo faccio per necessità, senso di responsabilità e amore per la mia terra. (continua)