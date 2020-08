Laricchia (M5s): «Puglia allo sbando nella gestione della pandemia»

BARI - «La Regione Puglia continua a essere allo sbando sulla gestione dell’emergenza Covid, così come è stata allo sbando la gestione della sanità in questi 5 anni. Un aumento dei contagi con la ripresa delle attività era prevedibile e si sarebbe dovuti intervenire per tempo, invece nelle ultime dichiarazioni» di Emiliano «sentiamo parlare di azioni da intraprendere e non di iniziative già poste in essere». Lo afferma Antonella Laricchia, candidata del M5S alla presidenza della Regione Puglia. «Ci sono testimonianze continue di pugliesi rientrati da Spagna, Grecia, Croazia e Malta - aggiunge - prigionieri in casa perché non riescono a fare il tampone. In tutto questo Emiliano ha ben pensato di sacrificare il capo della task force regionale sull'altare della sua campagna elettorale, incaponendosi su una candidatura decisa solo per sfruttare la popolarità raggiunta dall’epidemiologo grazie alle ospitate in tv in questi mesi».

«La Puglia - conclude Laricchia - per colpa di una gestione della sanità fallimentare, fatta solo di tagli e depotenziamento della sanità territoriale, è una nave alla deriva. Serve un deciso cambio di rotta».

LA REPLICA DI MESSINA (PD) - «Suonano davvero fuori luogo le dichiarazioni odierne della candidata del Movimento 5 Stelle, che attacca il presidente Emiliano sulla gestione dell’emergenza» Covid. Lo sottolinea la senatrice Assuntela Messina, presidente del Pd Puglia. "Anche durante una campagna elettorale importante come quella che viviamo - prosegue -, è importante mantenere l’equilibrio e un atteggiamento responsabile. Qualità fondamentali per guidare un’istituzione importante anche 'in tempo di pacè e di cui Antonella Laricchia ha dimostrato, con queste parole, di essere manchevole. Credo che le cittadine e i cittadini pugliesi sapranno distinguere al momento del voto chi si spende davvero per il proprio territorio e chi fa solo propaganda».

Per la senatrice Messina, «l'amministrazione della Regione Puglia si è contraddistinta in questi mesi per la rapidità e l'efficacia delle azioni poste in essere per il contenimento e il contrasto del Covid-19. Non è un caso, infatti, che molte ordinanze del presidente Michele Emiliano sono state spesso riprese e replicate anche in altre regioni. Il duro lavoro del presidente e di tutta la macchina amministrativa ha permesso di evitare il peggio e tenere la Puglia fuori dall’occhio del ciclone del virus».

La candidata presidente del M5S e della civica Puglia Futura Antonella Laricchia ha incontrato questa mattina in videoconferenza l’associazione Tria Corda Onlus, che ieri ha proposto a tutti i candidati alla presidenza della regione di sottoscrivere l’impegno per attivare il Polo Pediatrico del Salento a un anno dal loro insediamento. “Un atto d’impegno - spiega Laricchia - che sottoscrivo con convinzione anche perché già in questi cinque anni ho chiesto più volte alla Regione di conoscere i tempi per l’attivazione del polo pediatrico. Parliamo di un progetto di grande rilievo per il Salento che permetterà ai bambini di poter essere curati nel proprio territorio senza costringere intere famiglie ad effettuare lunghi viaggi per ricevere adeguata assistenza sanitaria. La prossima settimana firmeremo il programma a cui stiamo lavorando da tempo e sicuramente tra i punti della sanità ci sarà la realizzazione del Polo Pediatrico, con l’attivazione del Pronto Soccorso pediatrico, dei posti di terapia intensiva pediatrica, dell’hospice pediatrico e della neuropsichiatria infantile. Avevo già incontrato l’associazione 5 anni fa e il fatto che le loro richieste, che sono quelle di un intero territorio, siano rimaste inascoltate, è vergognoso. La ritengo una sconfitta di tutta la politica. E questo è tanto più grave con l'emergenza Covid che stiamo vivendo, con i bambini sintomatici, che non possono essere costretti a dover girare per tutta la Puglia per essere curati Se sarò eletta presidente della Regione posso dare la certezza che fra 5 anni le richieste e i punti contenuti nell’atto di impegni saranno stati realizzati. Una certezza che mi dà anche la squadra che ho voluto al mio fianco: penso a Silvana Melli, ex direttore generale della ASL di Lecce, che ha combattuto per la realizzazione del polo pediatrico e si è candidata nella civica Puglia Futura per portare avanti questo progetto, così come quello per il potenziamento dell’assistenza domiciliare e altri importanti progetti per la sanità, per cui niente è stato fatto dal (non) assessore Emiliano”.