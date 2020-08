Regionali in Puglia, Fitto: «In caso di vittoria vicepresidenza alla Lega». E attacca Emiliano su Xylella

BARI - «La Lega è parte integrante della nostra coalizione» e in caso di vittoria alle prossime Regionali in Puglia «ci sono dei ruoli che vedranno coinvolti la Lega con la vicepresidenza» ma anche «Forza Italia con ruoli altrettanti importanti». Lo ha annunciato Raffaele Fitto (FdI), candidato del centrodestra alle Regionali in Puglia, a margine della conferenza stampa di presentazione delle liste di Fi.

CASO XYLELLA - «Emiliano dice che l’avanzamento della Xylella è colpa di Silletti e Di Gioia? Siamo oltre le comiche": così Raffaele Fitto, candidato del centrodestra alle Regionali in Puglia, ha replicato oggi a Bari, a margine della conferenza stampa di presentazione delle liste di Fi, al governatore Michele Emiliano che, ieri, durante un convegno Coldiretti ha attribuito responsabilità al generale Giuseppe Silletti e all’ex assessore all’Agricoltura, Leo Di Gioia, entrambi oggi candidati nell’area del centrodestra. «Emiliano - ha proseguito Fitto - in questi 5 anni è andato in giro raccontando che la Xylella non c'era. Non ero io che andavo sotto braccio con gli stregoni, non ho messo io alla porta gli scienziati che potevano dare dei contributi. Nel 2005 la zona infetta era in provincia di Lecce, con qualche focolaio a Oria. La Xylella oggi è a Fasano e a Monopoli. Non sono stato io a battere le mani alle inchieste della magistratura, non sono io che sono andato in giro a fare demagogia. Non c'è stata valutazione seria, non c'è stata una idea. La Puglia è l’ultima regione in Italia per spesa del Psr, l’agricoltura è in una situazione disastrosa e lo sanno tutti, lo sa anche Emiliano perché lui è unico vero responsabile».