Allarme bomba alla stazione della Ferrotramviaria a Bari: treni fermi anche per le Ferrovie Appulo Lucane

BARI - Momenti di panico nella Stazione della Ferrotramviaria, a Bari: è scattato un allarme bomba. La segnalazione è arrivata telefonicamente e subito sono entrati in funzione i protocolli di sicurezza. La Polizia Ferroviaria ha imposto lo stop alla circolazione dei treni anche per le Ferrovie appule lucane e ha chiuso il sottopassaggio nuovo, quello che mette in comunicazione con il binario 1 della Stazione Centrale.

La stazione della Ferrotramviara è stata fatta immediatamente evacuare per poter eseguire tutti i rilievi e controlli necessari, sul posto sono intervenuti gli artificieri. La situazione al momento è gestita dalla Polfer, la circolazione dei convogli sarà ripristinata non appena l’allarme sarà rientrato.

L’allarme bomba è scattato dopo una telefonata anonima al centralino della società ferroviaria a Roma che avvisava di un ordigno in stazione. Al momento non ci sono limitazioni sulle attività della adiacente stazione Centrale delle Ferrovie dello Stato.