Agricoltura, Fitto contro Emiliano: «Ha depauperato l'assessorato»

BARI - «Emiliano ha depauperato le professionalità e svuotato l’assessorato regionale all’Agricoltura. Ha fallito, innanzitutto, dal punto di vista dell’organizzazione e i risultati sono la conseguenza, a cominciare dal fallimento del Psr": lo ha dichiarato questa mattina a Bari, Raffaele Fitto, candidato del centrodestra alle prossime Regionali pugliesi, durante un incontro organizzato da Coldiretti. «La macchina amministrativa - ha aggiunto - in passato ha funzionato, perché c'erano qualificate professionalità. Oggi abbiamo tutti i bandi sbagliati».

«Io non sono tra quelli che ha esultato per l’accordo sul Recovery Fund, per due ragioni: le prime risorse arriveranno a febbraio-marzo dell’anno prossimo se tutto va bene, avrei preferito un accordo meno importante dal punto di vista dei fondi ma più immediato perché i soldi rischiano di arrivare troppo tardi": lo ha dichiarato Raffaele Fitto, candidato del centrodestra alle prossime Regionali in Puglia nel corso di un incontro organizzato da Coldiretti a Bari. «E poi - ha aggiunto - secondo motivo, bisogna conoscere il contesto del Recovery Fund: non vorrei che quello che ci viene dato con la mano destra ci venga poi tolta con l’altra mano, con tagli ai bilanci su agricoltura e altri settori».