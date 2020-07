Puglia, doppia preferenza di genere: presentati 2mila emendamenti alla proposta di legge. Bellanova: «Va subito approvata»

BARI - Alla proposta di legge per inserire nel sistema elettorale pugliese la doppia preferenza di genere, come sollecitato a più riprese anche dal premier Giuseppe Conte, sono stati presentati circa 2mila emendamenti. La proposta, che porta la firma del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è stata posta all’ultimo punto all’ordine del giorno del Consiglio regionale di oggi, cominciato con 5 ore di ritardo.

LE PAROLE DELLA BELLANOVA - «Ci aspettiamo che oggi i consiglieri regionali della Puglia approvino finalmente la doppia preferenza di genere nella legge elettorale e abbiano il coraggio di farlo con voto palese, senza alibi e scambi di alcun genere». La ministra pugliese Teresa Bellanova lo scrive oggi su facebook, dopo aver sollecitato anche ieri l’approvazione in Consiglio regionale della doppia preferenza di genere, oggi affossata da oltre 2mila emendamenti presentati nell’ultima seduta utile prima della pausa elettorale. "Ne va - aggiunge Bellanova - della qualità della nostra democrazia: più donne in politica e nei processi decisionali significa più spazio per istanze nuove e importantissime e una maggiore rappresentanza per tutte le cittadine e i cittadini. Basta prendere in giro le donne pugliesi. Oggi - conclude - è il giorno della verità».

CONSIGLIO INIZIATO IN RITARDO - Con quasi cinque ore di ritardo rispetto alla convocazione, è iniziato l’ultimo Consiglio regionale pugliese prima della sospensione pre-elettorale. Nella riunione dei capigruppo ci sono state delle divergenze su quali proposte discutere e alcuni emendamenti: questo ha determinato il ritardo nell’inizio dei lavori. E’ stata ipotizzata persino la possibilità di svolgere una ulteriore riunione dell’Assemblea la settimana prossima, ma non c'è stato accordo e i tempi ormai sono stretti. La riunione dei capigruppo ha deciso di inserire nell’ordine del giorno, al primo punto, alcune variazioni di bilancio; poi si proseguirà con l’istituzione del Parco naturale di Costa Ripagnola, a Polignano a Mare, al terzo punto istituzione del Parco naturale del Mar Piccolo a Taranto e, al quarto punto, c'è la proposta di legge sulla doppia preferenza di genere.

«Si prova a seguire in streaming i lavori del Consiglio Regionale per la modifica della legge elettorale. La linea non prende. Hanno impedito anche alla Presidente della Commissione pari opportunità Regione Puglia di entrare in aula». Lo ha scritto su facebook la Commissione Pari Opportunità della Regione, in occasione dell’ultimo Consiglio regionale utile per approvare l’inserimento della doppia preferenza di genere nella legge elettorale della Puglia in tempo per le elezioni regionali di settembre. Anche i giornalisti che seguono i lavori consiliari sono confinati fuori dall’Aula, a causa delle norme anti-Covid. "Nessun rispetto istituzionale - aggiunge la Commissione Pari opportunità - e nessuna postazione organizzata fuori dal'aula per offrire il modo di seguire i lavori», cominciati inoltre con 5 ore di ritardo per la discussione della Conferenza dei capigruppo che si è conclusa ponendo la doppia preferenza all’ultimo punto dell’ordine del giorno. Aperti i lavori, poi, sono stati presentati 2mila emendamenti alla proposta di legge sulla doppia preferenza.