Boccia: «La conferenza Stato-Regioni si terrà domani in Puglia»

BARI - I lavori della conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e le sedute straordinarie della Unificata e della Stato-Regioni si terranno domani, a partire dalle 14.30, in modalità videoconferenza da Bari dalla sala 'Di Jeso' della Regione Puglia: lo rende noto il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia.

Nel corso dei lavori si riunirà anche il il tavolo di coordinamento per i 50 anni delle Regioni a statuto ordinario. Quest’ultimo appuntamento segue quello tenutosi pochi giorni fa a Venezia. I ministri, i sottosegretari competenti dei provvedimenti all’ordine del giorno e i presidenti di Regione e degli Enti locali saranno collegati da remoto. Prima delle conferenze il ministro visiterà, alle 11.30, a Bari, la mostra sui 50 anni del Consiglio regionale pugliese.