Puglia, terzo giorno «covid free» senza decessi e nuovi contagi: 2.421 tamponi effettuati

Per il terzo giorno consecutivo in Puglia non si registrano nuovi contagi di Coronavirus e nemmeno decessi. Oggi sono stati processati 2.421 tamponi.

Dall’inizio dell’emergenza, invece, sono stati effettuati 221.331 test. Sono 3.952 i pazienti guariti; 56 sono i casi attualmente positivi, in calo rispetto ai 60 di ieri, di cui 11 ancora ricoverati negli ospedali pugliesi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.456 così suddivisi:

1.497 nella Provincia di Bari

382 nella Provincia di Bat

669 nella Provincia di Brindisi

1.171 nella Provincia di Foggia;

525 nella Provincia di Lecce;

281 nella Provincia di Taranto;

29 attribuiti a residenti fuori regione.