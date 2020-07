Regionali 2020, l'appello di Scalfarotto per i ristoratori: «Dobbiamo supportarli»

BARI - «In Puglia il comparto della ristorazione è storicamente un punto di forza essenziale per l'identità e l’attrattività della nostra regione, che oltre ai numeri esprime anche grandi valori sociali, culturali, storici e antropologici. È un settore decisivo che valorizza due nostre fondamentali filiere strategiche come l’agroalimentare e il turismo». Lo dichiara il candidato alle Regionali in Puglia di Italia Viva, Ivan Scalfarotto, replicando alle dichiarazioni rilasciate ieri dalla viceministra, Laura Castelli.

«Dobbiamo essere al fianco dei ristoratori - sostiene Scalfarotto - dei commercianti e dei titolari di pubblici esercizi che in questo delicatissimo momento storico stanno sopportando sacrifici enormi per salvare le loro attività frutto di investimenti e sacrifici. Con il solito impegno e il loro prezioso lavoro stanno salvando tanti posti di lavoro e anche per questo vanno incoraggiati e aiutati, il Covid ha cambiando il mondo e dunque di conseguenza anche i modelli di business che dobbiamo incoraggiare per integrare nuove attività».

«Purtroppo - conclude Scalfarotto - dobbiamo superare una certa cultura populista che prevede un vero e proprio disprezzo del lavoro, del sacrificio, del talento delle persone a favore di una decrescita (in)felice che ci vuole portare ad essere tutti poveri allo stesso modo».