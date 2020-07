Regionali Puglia, la riffa della candidature: già i primi duelli nelle liste

Corsa alle candidature. A destra e sinistra. Sono settimane decisive per la compilazione delle liste e per la possibilità di assicurarsi un posto nel partito che potrebbe avere più chance di ottenere il seggio nella ripartizione provinciale. Il tema è cruciale soprattutto nelle civiche di Michele Emiliano: sulla scheda elettorale ci saranno certamente due sigle riconducibili al presidente della Regione (Con e Emiliano sindaco di Puglia), oltre a i Popolari, Italia in Comune, Puglia solidale e verde, Senso civico Nuovo Ulivo per la Puglia, Partito comunista italiano, Democrazia cristiana, Partito animalista, Partito del Sud. Cardine dell’alleanza sarà il Pd.

Dall’entourage di Michele Emiliano fanno sapere che negli ultimi giorni il coordinatore della campagna elettorale del governatore, il sindaco di Bari Antonio Decaro, è al lavoro sulle liste (rilevante sarà il numero di amministratori locali che scenderanno in campo con il centrosinistra). Arrivano intanto le prime conferme per i candidati delle liste civiche emilianiste: nel Tarantino ci sarà Gianfranco Lopane, sindaco di Laterza, Valter Musillo già segretario Pd di Taranto. Nelle ultime ore Emiliano ha anche avuto un dialogo proficuo con quattro esponenti dell’opposizione in consiglio comunale (potrebbe venirne fuori una candidatura). A Martina Franca ci sarà l’urologo Lorenzo Larocca, a Grottaglie Ciro Petrarulo, consigliere comunale, l’ex sindaco di Statte Angelo Miccoli, la farmacista Rossella Moscogiuri. Gli emilianisti danno schierato a sinistra anche il presidente della provincia Giovanni Gugliotti.

Nel Brindisino in campo l’assessore alla legalità della giunta Rossi, Mauro Masiello, il vicesindaco civico di Francavilla Fontana Maria Passaro (l’ex sindaco Maurizio Bruno si candida con i dem). Nel Barese, dove la liste dem sarà molto competitiva (con gli uscenti Gianni Giannini, Anita Maurodinoia e Mario Loizzo) e le candidature di peso di Domenico De Santis (storico dirigente della sinistra barese, consigliere di Emiliano) e Francesco Paolicelli (in Cdp, espressione dell’area Decaro). Nelle civiche emilianiste ci sarà il vicepresidente del Consiglio regionale Peppino Longo, mentre è forte il pressing sul molfettese Saverio Tammacco.

A Monopoli gli emilianisti sperano di avere sostegni oltre il perimetro tradizionale dei progressisti. Emiliano ha incontrato nei giorni scorsi l’ex sindaco Emilio Romani (ex An): in ballo c’è la possibile candidatura del consigliere comunale di centrodestra Stefano Lacatena. Nel Foggiano Elena Gentile potrebbe candidarsi nelle civiche emilianiste, con l’ex sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi. Nel Salento in pole il vicesindaco di Lecce Alessandro Delli Noci. In ogni provincia ci saranno anche candidati vicini al professor Francesco Schittulli. In Italia in Comune, nella provincia di Bari, vedrà il derby tra l’ex sindaco di Capurso, Francesco Crudele e Bernardo Notarangelo, esperto comunicatore di Putignano.

Fronte centrodestra. Nella Lega a Bari si profila una contesa tra l’ex consigliere regionale Davide Bellomo e il consigliere comunale Fabio Romito, ma le liste del Carroccio - con innesti dalla società civile - sono in via di definizione (a Taranto c’è l’ipotesi Mario Cito). In Fdi, insieme al capolista Ignazio Zullo, capogruppo alla Regione, i candidati di punta nel Barese saranno Tommaso Scatigna, sindaco di Locorotondo e il segretario provinciale meloniano Filippo Melchiorre, consigliere comunale di Bari (scioglierà le riserve nelle prossime ore).

In area Fdi (o in alternativa la lista Fitto) potrebbe correre anche Michele Picaro, ex capogruppo della Lega, già da mesi in campagna elettorale. Sempre nella Fiamma potrebbe trovare posto un candidato vicino all’area di Gaetano Quagliariello (tra i papabili un protagonista della vita forense barese). Forza Italia parte dagli uscenti: il recordman delle preferenze nel foggiano Giandiego Gatta (vicepresidente del consiglio regionale), il barese Domenico Damascelli (sostenuto dal mondo agricolo), il salentino Aldo Aloisi (appoggiato dai Azzurro popolare) e la tarantina Francesca Franzoso (radicata nella provincia ionica e non solo). Nel barese ci saranno le new entry dell’ex consigliere regionale Gigi Loperfido e del putignanese Nino Rossi e del barese Giuseppe Carrieri. Smottamenti anche nell’Udc che è tornato a destra: si è dimesso a Bari il segretario cittadino Sergio Adamo. Appoggerà il presidente del Consiglio regionale Mario Loizzo nel Pd. Intanto il tavolo regionale di centrodestra si riunisce questo fine settimana: polemiche infuocate a Corato, con forti tensioni interne a Fdi.