PopBari, tornano liberi i due Jacobini: ma dovranno stare lontani dalle banche

Tornano liberi dopo oltre 5 mesi di arresti domiciliari Marco e Gianluca Jacobini, rispettivamente ex presidente ed ex co-direttore della Banca Popolare di Bari finiti in manette il 30 gennaio scorso per falso in bilancio, falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza, nell’ambito dell’indagine della Procura di Bari sulla gestione della banca nell’ultimo decennio fino al commissariamento, deciso da Banca d’Italia il 13 dicembre 2019, con l’istituto di credito sull'orlo del crac per un buco di circa 2 miliardi di euro.

Per queste vicende i due Jacobini sono a processo dinanzi al Tribunale di Bari. La prossima udienza è fissata per il 16 luglio.

I giudici del Riesame (il collegio è stato presieduto dalla dott.ssa Romanazzi, relatrice Romanelli) hanno adesso accolto l'appello presentato dalle difese e hanno disposto per i due Jacobini il divieto di ricoprire incarichi dirigenziali per un anno: per Marco (difesi dagli avvocati Francesco Paolo Sisto e Giorgio Antoci) il Riesame ha imposto il divieto di dimora a Bari; mentre per Gianluca (assistito dagli avvocati Guido Carlo Alleva e Giorgio Perroni) è stato ordinato l'obbligo di dimora a Polignano a Mare.

«Il provvedimento del Tribunale del Riesame - precisa l'avv. Francesco Paolo Sisto - consente il migliore esercizio del diritto di difesa. Gli approfondimenti dibattimentali certamente saranno capaci di fare luce su una vicenda che fino ad oggi è stata facile vittima di un processo mediatico sommario».