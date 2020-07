Fase 3 Puglia: al ristorante o in macchina con amici non serve distanziamento

Leggi il testo dell'ordinanza

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, oggi ha emanato una nuova ordinanza con le linee guida regionali per la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. In particolare, sono state inserite delle novità che riguardano la ristorazione, il settore del wedding e quello ricettivo. Nel dettaglio, la deroga al distanziamento sociale viene esteso ai congiunti e «a tutte le persone con le quali si intrattengono relazioni sociali abituali ovvero frequenza di contatti e rapporti di rafforzata continuità (frequentatori/commensali abituali)». Quindi, al ristorante non è obbligatorio mantenere la distanza di un metro tra amici che si frequentano abitualmente. L’ordinanza dispone anche che «nei mezzi di trasporto privati, muniti di mascherina o adeguata protezione delle vie aeree, possono viaggiare, nel numero massimo previsto dalla carta di circolazione, conviventi, congiunti o frequentatori / commensali abituali», afferendo tale circostanza all’esclusiva responsabilità individuale dei soggetti interessati.