Covid, in Puglia fallisce il test dell'indagine Istat: solo il 40% aderisce

In Puglia all’indagine Istat-Croce Rossa sulla circolazione del Coronavirus hanno risposto ad oggi solamente 3.300 persone: meno del 50% del campione individuato dall’Istat, composto da circa 8mila pugliesi e al di sotto anche dell’obiettivo minimo, cioè convincere almeno l’80% del campione.

Il dato è confermato all’ANSA dal professore Pierluigi Lopalco, coordinatore della task force pugliese per l’emergenza Coronavirus. «Purtroppo siamo in linea con i dati nazionali - spiega l’epidemiologo - la partecipazione è stata bassa». L'indagine serve a capire quante persone hanno contratto il virus su tutto il territorio nazionale, secondo Lopalco sulla scarsa partecipazione ha pesato anche il fatto che «l'indagine sia partita tardi, quando anche dal punto di vista mediatico l'attenzione sulla pandemia andava scemando».

Adesso l’Istat elaborerà i dati per capire come e quanto il Coronavirus ha circolato su tutto il territorio nazionale e su quello pugliese. "Occorrerà attendere, ma in Puglia sicuramente avremo un risultato sotto all’1%», sostiene Lopalco.