Regionali Puglia, asse Pd-M5S? Emiliano: «Non tradiamo l'appello di Conte»

BARI - «In Puglia, nella regione del premier Conte, l’appello per l’unità giallorossa va preso più che mai sul serio. L’intesa nazionale Pd-5Stelle non può essere provvisoria. Non tradiamo Conte». A dirlo è Michele Emiliano, il governatore uscente e ricandidato della Puglia, in un’intervista a Repubblica in cui rivendica: «Sono stato il primo nel Pd ad insistere nel 2013, dopo le elezioni non vinte né perse da Bersani, per fare un accordo con i 5Stelle».

«Non si tratta di convenienza elettorale. Il centrosinistra potrebbe vincere lo stesso le elezioni e i grillini avere un loro discreto risultato. Ma in ballo c'è un progetto politico che è quello di allearsi nella regione del presidente del Consiglio, dove c'è un Pd molto innovativo e direi 'sovversivò rispetto al Nazareno. Quindi questo è il terreno di coltura giusto per un accordo alle regionali», afferma Emiliano.

«Ci sono due mesi per trovare un accordo con i 5Stelle. Non mi rassegno a un ipotetico tempo scaduto. Se ci confrontiamo sui contenuti, il tempo c'è. La mia coalizione è aperta ai 5Stelle prima e dopo le elezioni», assicura Emiliano. «Insieme noi Dem e i 5Stelle potremmo spingere verso una nuova capacità di gestire le politiche economiche, a partire dalla scommessa ambientale. Rispetto alle posizioni di partenza del Pd nazionale, grazie anche a Zingaretti, in Puglia siamo riusciti a spuntarla sull'idea di decarbonizzazione dell’Ilva in un progetto generale di Green New Deal. Da qui può partire un dialogo con i grillini».