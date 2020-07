Puglia, Emiliano a due punti su Fitto e vola di 18 punti oltre i Dem

BARI - Dopo ben tre sondaggi che davano Michele Emiliano, governatore uscente del centrosinistra, come inseguitore del candidato del centrodestra Raffaele Fitto, ieri la rilevazione di Euromedia research - la società guidata da Alessandra Ghisleri - le slide (commissionate dall’associazione emilianista Piazze d’Italia) evidenziano un vantaggio per il candidato dei progressisti di due punti. Fonti romane Dem, dopo le fibrillazioni dei giorni scorsi nei quali si era paventata anche l’ipotesi del ricorso a un candidato più unificante in Puglia (e i nomi emersi erano stati quelli di Antonio Nunziante, Gianrico Carofiglio e Antonio Decaro, in grado di allargare l’alleanza), spiegano che quest’ultimo sondaggio consolida il progetto di Emiliano, raffreddando (forse definitivamente) tutte le altre piste alimentate da chi ritiene rischioso un confronto elettorale con il fronte del governo giallo-rosso rappresentato da tre opzioni differenti.

I mille intervistati hanno risposto così alla domanda su chi «potrà ricoprire nella maniera migliore la carica di governatore»: Michele Emiliano 38,2%, Raffaele Fitto 28,0, Antonella Laricchia 11,7, Ivan Scalfarotto 2,2, Mario Conca 1,8. C’è anche un 18% di indecisi. Alla domanda sulle intenzioni di voto di partiti, il campione ha risposto così: Pd 20,1, che due civiche di Emiliano 12,8, Puglia solidale e verde 2,1, Altre liste 3,6 (questo dato, che comprende almeno altre cinque-sei liste ha fatto esultare sui social un leader del Partito Animalista che ritiene sia vicina la soglia di accesso ai seggi per il suo movimento). La coalizione del centrosinistra globalmente è al 38,6 e fotografa la difficoltà delle civiche minori di raggiungere la soglia del 4% per accedere alla ripartizione dei seggi.

Questi gli orientamenti per l’offerta politica conservatrice: Lega 18,1, Fratelli d’Italia 8,5, Forza Italia 8,3, lista-Fitto 2,9. L’alleanza nel complesso arriva per la Ghisleri al 37,8, ma non tiene conto della presenza (annunciata) della lista dell’Udc. Questi i consensi per il fronte riformista: Italia viva 1, Azione 1,1, +Europa 1,6, per un totale della coalizione pro Scalfarotto del 3,7. Il M5S è al 19,2; la lista civica per Mario Conca (ex 5s) è al 0,5, la civica alleata Cittadini pugliesi è allo 0,2, per un complessivo 0,7. Alto il numero degli indecisi-astenuti: 39,9. Questo il responso alla domanda sul voto per il presidente: Emiliano 39,8, Fitto, 37,8, Scalfarotto 3,6, Laricchia 17,1, Conca 1,7, con un 37,3 di astenuti-indecisi. Alla richiesta su chi vincerà le elezioni (una previsione) il campione ha risposto: Emiliano 38, Fitto 27,1, Laricchia 4,1, Scalfarotto 1,6, Conca 0,3.

Non sa o non risponde il 28,9. Sulla gestione dell’emergenza Covid di Emiliano per il 29,9 il giudizio è positivo, per il 40,9 ha fatto il possibile, i delusi sono il 23,6.

I commenti del centrodestra al sondaggio emilianista sono molto duri. Francesco Paolo Sisto, deputato di Fi: «Tutti i sondaggi danno Fitto in netto vantaggio su Emiliano. Questo sondaggio - commissionato dal presidente uscente - cerca piuttosto puerilmente di parare il colpo. Una cosa è certa: l’entusiasmo che si percepisce sui territori in favore del centrodestra non lo si vedeva da molto tempo». Polemico anche il deputato di Fdi Marcello Gemmato: «Qualcosa non torna nel sondaggio diffuso e commissionato da ambienti vicini ad uno dei candidati presidente di centrosinistra, Michele Emiliano. Dopo circa quattro sondaggi che davano vincente il candidato unitario di centrodestra Raffaele Fitto, con il dato di Fdi a doppia cifra, improvvisamente spunta il sondaggio commissionato per ribaltare risultato.

Lo dico soprattutto in virtù del risultato di FdI, sondato qui all'8% quando la stessa Ghisleri a livello nazionale lo dà al 15/16%. Noi -conclude Gemmato- storicamente prendiamo più voti al sud rispetto alla media nazionale: alle ultime elezioni europee abbiamo preso il 6,4% a livello nazionale mentre in Puglia il 9%, come potremmo quindi anche solo pensare un risultato pari all'8%? Appare evidente che il sondaggio è più funzionale ai desiderata di chi lo ha commissionato che attinente alla realtà». Rossano Sasso (Lega): «E’ un sondaggio molto ottimista. Serve a risollevare il morale di Emiliano. Il vero test lo faremo domani (oggi, ndr) nelle 70 piazze pugliesi dove chiederemo ai cittadini cosa pensano di Emiliano e del suo sondaggio»: Il M5S ha preferito non commentare il sondaggio, e ha ribadito che «la Laricchia sarà il primo governatore a 5 Stelle della Puglia».