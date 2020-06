Coronavirus Italia, 296 nuovi casi e 34 morti nelle ultime 24 ore

È di 18.303 persone attualmente positive (-352), 34.678 morti (+34, ma la regione Marche dopo un ricalcolo ha sottratto 3 decessi precedentemente segnalati, quindi di fatto in 24 ore le vittime sono 37) e 186.725 guariti (+614) per un totale di 239.706 casi (+296) il bilancio aggiornato dell’epidemia di Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute, che da oggi sostituisce quello della Protezione Civile.

In crescita dunque la curva epidemica in Italia, con i nuovi casi che sono schizzati dai 190 di ieri ai 296 di oggi. Soprattutto a causa del raddoppio in Lombardia, passata dagli 88 casi di ieri ai 170 di oggi, e ai numeri più alti della media di Emilia Romagna (47 nuovi casi) e Campania (17) per via dei focolai a Bologna e Mondragone. Prosegue, ma rallenta, il calo dei ricoveri: meno 95 in regime ordinario (1.515 totali) e meno 4 terapie intensive, scese a 103. I pazienti in isolamento domiciliare sono 16.685. Infine, sono stati effettuati 56.061 tamponi contro i 53.266 di ieri. La percentuale di tamponi positivi su tamponi effettuati oggi è dello 0,53 per cento (ieri era allo 0,36 per cento).