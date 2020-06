Regionali Puglia, centrodestra ha deciso: Fitto sfiderà Emiliano

«Raffaele Fitto è il candidato Pugliese per il Centrodestra». Lo comunicano in una nota congiunta Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. «Il centrodestra ha individuato la squadra migliore per vincere le elezioni nelle Regioni che andranno al voto a settembre e, soprattutto, portare il buongoverno in quelle che oggi sono male amministrate dalla sinistra. I candidati del centrodestra saranno: Francesco Acquaroli per le Marche, Stefano Caldoro per la Campania, Susanna Ceccardi per la Toscana, Raffaele Fitto per la Puglia».

Il centrodestra esprimerà candidati unitari anche alle Comunali. L’accordo raggiunto, in un clima di grande collaborazione, prevede che la Lega indichi i candidati in alcune città del Centrosud fra cui Reggio Calabria, Andria, Chieti, Macerata, Matera, Nuoro, mentre Forza Italia e Fratelli d’Italia esprimeranno candidati in altre città al voto». Lo annunciano in una nota congiunta Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

«I partiti si sono impegnati a prestare grande attenzione al momento della compilazione delle liste a tutti i livelli: saranno di qualità sotto ogni aspetto», spiega la nota.

«Un grande in bocca al lupo a tutti i candidati presidente di Regione del centrodestra che in autunno si confronteranno con l’appuntamento elettorale. Le indubbie capacità dei candidati, la qualità dei programmi e l’unità della coalizione sono sempre state le linee guida che hanno mosso l'impegno e le intenzioni di Fratelli d’Italia.

Per questo motivo ringraziamo il presidente Giorgia Meloni che con grande lungimiranza e determinazione ha lavorato quotidianamente in questa direzione, individuando e indicando in Francesco Acquaroli e Raffaele Fitto le migliori esperienze umane e politiche per liberare finalmente le Marche e la Puglia dal malgoverno delle sinistre». Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.