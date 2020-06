Coronavirus Italia, 262 nuovi casi e 49 morti nelle ultime 24 ore

Stabile la curva epidemica in Italia: oggi si registrano 262 nuovi casi contro i 251 di ieri (165 solo in Lombardia), per un totale di 238.275 persone colpite da Covid-19 dall’inizio dell’emergenza. Rimangono sotto quota 50 i decessi, 49 oggi contro i 47 di ieri, per un totale di 34.610. Netto calo dei guariti invece, 546 oggi contro i 1.363 di ieri: in tutto sono 182.453. Per effetto di questi dati, diminuisce meno del solito il numero degli attualmente positivi, 331 in meno oggi contro i 1.558 di ieri, per un totale di 21.212.





Sono 11 le regioni in cui nelle 24 ore non si registrano decessi: Toscana, Marche, Campania, Trentino Alto Adige, Sicilia, Abruzzo, Sardegna, Val d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. E continuano a calare i ricoveri: quelli in regime ordinario sono 158 in meno, 2.474 totali, mentre le terapie intensive dopo l’aumento di due giorni fa sono tornate a scendere anche oggi, 9 in meno, per un totale di 152. I pazienti in isolamento domiciliare sono 18.586. Infine, oggi eseguiti 54.722 tamponi contro i 57.541 di ieri.