Coronavirus, in Puglia 5 casi nelle ultime 24 ore, su 1834 test. Altre 2 vittime

Cinque nuovi casi di Coronavirus in Puglia nelle ultime 24 ore. Lo comunica la Regione, che ha diffuso il consueto bollettino epidemiologico secondo cui oggi, sabato 20 giugno 2020, sono stati registrati 1.834 test per l'infezione da Covid-19 e sono risultati positivi 5 casi: 3 residenti in provincia di Foggia, 1 residente in provincia di Bari, 1 residente in provincia di Brindisi.

Sono stati registrati anche due decessi: 1 in provincia di Bari e 1 in provincia di Foggia.+ù

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 160.662 test. Sono 3.765 i pazienti guariti, 220 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.525, così suddivisi: 1.490 nella provincia di Bari; 380 nella provincia di Bat; 659 nella provincia di Brindisi; 1.167 nella provincia di Foggia; 520 nella provincia di Lecce; 280 nella provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione.