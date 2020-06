Coronavirus Italia, 251 nuovi casi e 47 morti nelle ultime 24 ore

È di 21.543 (-1.558) persone attualmente positive, 34.561 (+47) decessi, 181.907 (+1.363) guariti, per un totale di 238.011 (+251) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia, emerso dal consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile. Dei 21.543 attualmente positivi, 2.632 (-235) sono ricoverati in ospedale, 161 (-7) necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 18.750 (-1.316) si trovano in isolamento domiciliare.

Anche oggi si registra un decremento degli attuali positivi che scendono di ulteriori 1.558 unità. Oggi si registrano 47 decessi (ieri erano stati 66) e 1.363 guariti (ieri erano stati 1.089). Cala anche il numero totale dei nuovi casi: 251 a fronte dei 333 registrati nella giornata di ieri. Dei 251 casi registrati a livello nazionale, 157 sono stati registrati in Lombardia, che rimane, dunque, la Regione più colpita dall’epidemia. Continua il decremento anche per quanto riguarda gli ospedalizzati e soprattutto i ricoverati in terapia intensiva, che oggi scendono di 7 unità: ieri, infatti, si era registrato un incremento di 5 unità che aveva destato qualche preoccupazione. Per quanto riguarda i tamponi, oggi sono stati realizzati 57.541 test a fronte dei 58.154 tamponi effettuati ieri e dei 77.701 dell’altro ieri.