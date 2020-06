Fase 3 in Puglia, l'appello di M5s: «Regione garantisca accesso lavoro a disabili»

BARI - Nuove misure per favorire l'integrazione delle persone con disabilità, soprattutto in ambito lavorativo e assicurare una vita indipendente, come sportelli dedicati ai lavoratori disabili e alle imprese, definizione di un catalogo regionale degli operatori che possa facilitare l’accesso alle informazioni su tutto il territorio regionale sui servizi dedicati alle persone con disabilità e misure che incentivino l’impiego lavorativo. L

a consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Antonella Laricchia ha presentato una mozione che impegna la Giunta regionale ad attuare nuove misure per una maggiore integrazione, soprattutto lavorativa. «È compito della Regione - spiega Laricchia - definire tutte le azioni che rispondano alle esigenze lavorative e di inclusione sociale delle persone con disabilità che ad oggi non riescono ancora ad accedere con facilità al mercato del lavoro e non vedono garantito il loro diritto ad avere una vita indipendente».