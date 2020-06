«Doggami»: ad Alberobello i cani si innamorano grazie al web

Hai bisogno di un partner per il tuo amico a quattro zampe? Vuoi far vivere una storia d’amore al tuo cane? Ecco quello che fa per te. Si chiama «Doggami» ed è una sorta di nuovo Tinder per cuccioli. In tempi di Covid-19 l’amore viaggia in maniera virtuale anche per i cani. E se gli assembramenti nei parchi sono vietati, meglio selezionare il partner online. Qua la zampa su internet, allora.

L’idea nasce ad Alberobello ed è del giovane Claudio Mastropaolo, 34 anni, imprenditore che da anni si occupa di sviluppo, business e marketing. È stato proprietario di un cane fino a qualche tempo fa, ma ha sempre sentito un forte legame con loro, dice. Nel primo mese la piattaforma online, completamente gratuita, ha fatto il boom con 600 iscritti. Ora sono quasi raddoppiati.

Galeotto fu il sito e chi lo inventò. L’obiettivo è quello di favorire gli incontri fra gli amici a quattro zampe, ma anche offrire aiuto per le adozioni. «Al di là degli incontri, adozioni e altri servizi vorrei creare una comunità di sensibilizzazione sul tema “cane amico dell’uomo” per settori come la pet therapy, dalla semplice compagnia per anziani a supporto terapeutico in case di cura per persone di tutte le età».

Doggami, insomma, è una nuova community che, oltre a far scoccare la scintilla, offre diverse proposte. C’è infatti un forum per scambiarsi consigli, ma anche mappe per gli incontri, per le adozioni, per individuare il veterinario o i canili più vicini. E persino per scegliere i negozi specializzati. Nell’area annunci si può inserire il profilo del proprio cane: la razza, caratteristiche fisiche e comportamentali e i tratti distintivi (ad esempio tempi di addestramento, vivacità, intelligenza). Chiunque può regalare o vendere un cane o farsi trovare come trainer, dog sitter o veterinario senza alcun costo. Basta registrarsi e per i bau bau di tutta Italia si apre un nuovo mondo.

In programma c’è anche un’app per smartphone e una versione in inglese del sito. Perché, ovviamente, l’amore non ha confini. E le frecce di Cupido arrivano ovunque.