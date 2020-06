Regionali Puglia, nei sondaggi avanti Fitto

BARI - Centrodestra a piccoli passi verso l’indicazione del candidato governatore che sfiderà Michele Emiliano. Ieri nuovo incontro a Roma, nel primo pomeriggio, del tavolo nazionale: in questa sede sono stati presentati i risultati dei sondaggi commissionati dai partiti. Gli istituti - Noto e Emg Acqua (con interviste realizzate tra il 28 e il 31 maggio) - hanno confermato che il candidato del fronte conservatore che raccoglie più consensi è Raffaele Fitto, eurodeputato, proposto da Fratelli d’Italia. Gli altri nomi oggetto della ricerca sono stati quello del giornalista Francesco Giorgino (candidato a sua insaputa, già in passato aveva dichiarato di essere disinteressato a questo percorso) e di Nuccio Altieri, presidente Invimit, indicato dalla Lega, con una riunione regionale alla quale aveva preso parte anche il vicesegretario nazionale Andrea Crippa.

Dai dati dell’istituto Noto emerge che Fitto ha sette punti di vantaggio sul presidente Emiliano (45-37,5), vantaggio che si riduce con l’opzione Giorgino (42-39), mentre con Altieri la contesa diventa in equilibrio (41-40, un solo punto di vantaggio su Emiliano). La conoscenza tra i pugliesi dei candidati: Fitto (90%), Giorgino (79%), Altieri (37%). Primarie (eventuali) del centrodestra: Fitto 44%, Giorgino 34%, Altieri 8%. Emg stima l’affluenza per le regionali al 52%. Questi dati: Fitto-Emiliano 43,5-36,5; Altieri-Emiliano 40-39,5; Giorgino-Emiliano 40,5-39. Poi il miglior candidato per gli elettori del centrodestra: Fitto al 44%, Giorgino al 27%, Altieri all’8%.

Queste ricerche da un lato, come a febbraio, confermano che l’ampio gradimento nell’elettorato pugliese della proposta politica del centrodestra del candidato governatore Fitto, ma allo stesso tempo evidenziano come il distacco del presidente Emiliano, dopo l’esposizione mediatica legata alla crisi Covid, si sia assottigliato (il precedente dato era 47,5 a 32 per l’eurodeputato di Maglie). Il clima e il contesto della campagna elettorale alimenteranno un riequilibrio di visibilità tra i candidati, elemento che lascerebbe ben sperare i vertici del centrodestra.

LEGA PRIMO PARTITO - Fonti Lega hanno diffuso in serata un sondaggio Swg dal quale emergerebbe un vantaggio di 4 punti del centrodestra su Emiliano (43-39), il primato del Carroccio tra i partiti mentre il salviniano Altieri avrebbe un «gradimento uguale a quello di Fitto e del giornalista Giorgino».

LA NOMINATION - L’ufficializzazione per i conservatori dello sfidante di Emiliano? Oggi alle 12 c’è un nuovo vertice romano della coalizione, ma i sondaggi registrano una tendenza che rafforza l’indicazione dei meloniani per Fitto, mentre si alimenta una concorrenza virtuosa tra le due liste sovraniste (Fdi e Lega): in autunno la Puglia sarà vetrina nazionale per il ritorno alla centralità politica della destra meloniana in chiave di governo, e del salvinismo come progetto radicato anche nel Sud. Per Emg e Noto il divario tra Lega e Fdi è di solo un punto (17 contro 16).

LE IRE FORZISTE - Il berlusconiano Mauro D’Attis, dopo il risultato brillante del partito in Calabria, non ci sta a vedere Forza Italia come cenerentola della coalizione in Puglia. I sondaggi danno in ripresa il movimento azzurro (nel quale si ricandiderà l’ex consigliere regionale barese Gigi Loperfido) e così il coordinatore regionale punta i piedi con gli alleati, demolendo l’ipotesi di un ticket prestabilito, con la vicepresidenza (in caso di vittoria) per un esponente della Lega. «Per Forza Italia - chiarisce D’Attis - esiste solo il candidato a presidente che a breve guiderà ufficialmente la nostra coalizione in Puglia ed esiste solo il centrodestra unito per battere Emiliano e il suo centrosinistra». Poi nello specifico non lascia spazio a formule «precotte»: «Non esistono per noi ipotesi di ticket tra presidente e vicepresidente, che non hanno ragion d’essere e sarebbero irricevibili». A destra, intanto, cresce l’attrattività di Fdi che ha siglato una intesa con i circoli pugliesi di Riva Destra (in passato sensibili al salvinismo).