Regione Puglia, pronti aiuti per le agenzie di viaggio

BARI - Aiuti anche per le agenzie di viaggio pugliesi, di questo si è parlato oggi pomeriggio durante la videoconferenza a cui hanno partecipato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, l’assessora regionale al Turismo Loredana Capone, Pugliapromozione e i rappresentanti delle agenzie di viaggio.

«Questo incontro - ha spiegato Emiliano - serve a dare la giusta considerazione a un mondo che riteniamo sia una delle leve fondamentali del turismo pugliese. In questi giorni stiamo incontrando tutte le categorie per avere una visione completa di quello che sta accadendo e degli effetti della crisi dovuta alla pandemia. Abbiamo a disposizione varie misure economiche, penso al microprestito, che si potrebbero attagliare abbastanza bene alle richieste espresse dalle agenzie di viaggio. L’interlocuzione con questo mondo è indispensabile, non solo per salvare le agenzie di viaggio, ma soprattutto per utilizzare le grandi professionalità che lavorano in quel settore. Le risorse non mancano e non manca neanche la volontà da parte della Regione Puglia di trovare un modo intelligente, un progetto serio, che da un lato aiuti concretamente le agenzie di viaggio e dall’altro sia una ulteriore spinta per rilanciare il turismo in Puglia».

Per Capone, «l'emergenza Covid ha rappresentato per molte aziende legate al turismo e alla cultura un colpo durissimo. Noi dobbiamo quindi interrogarci su tutto quello che c'è da fare: da un lato gli incentivi e dall’altro un modo nuovo di reinventarci, di riprogettare e di cooperare».

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/1226874/turismo-in-puglia-sempre-piu-in-affanno-a-bari-niente-viaggi-agenzie-ko.html