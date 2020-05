EasyJet, da giugno riprendono voli da Bari e Brindisi

BARI - EasyJet riprende a volare in Italia a partire dal prossimo 15 giugno, come ha annunciato il country manager Lorenzo Lagorio, e a partire dal 16 giugno riprende i suoi collegamenti giornalieri Bari-Milano Malpensa e il settimanale Brindisi-Ginevra, precisa Tiziano Onesti, presidente di Aeroporti di Puglia, esprimendo in una nota «il più forte apprezzamento per come è stato affrontato il periodo di lockdown».

L’auspicio di entrambe le compagnie è che presto possano crearsi i presupposti per un ampliamento dell’offerta. Aeroporti di Puglia ringrazia EasyJet e tutti i soggetti pubblici e privati che hanno favorito la riprogrammazione dei voli verso la regione: «Siamo convinti - sottolinea Onesti - che tutto ciò favorirà la ripresa dei flussi turistici che tanta importanza rivestono per l’economia della Puglia», regione che ha investito per confermarsi «attrattiva anche in una fase di allarme sanitario. Invitiamo i passeggeri - aggiunge - a tornare con fiducia sia in aeroporto che in volo, adottando in modo responsabile tutte le misure e i protocolli necessari a garantire la massima sicurezza».