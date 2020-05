Puglia, fase 2 fa crescere numero poveri: altri 40mila

«Sale di oltre il 40% il numero di nuovi poveri che hanno bisogno di aiuto in Puglia per mangiare, per effetto della crisi economica e sociale provocata dall’emergenza e dalla conseguente perdita di opportunità di lavoro».

E’ quanto emerge da una analisi di Coldiretti Puglia, a tre mesi dall’inizio della pandemia con il primo caso ufficiale di Covid-19 individuato a Codogno il 21 febbraio, sulla base delle persone che da allora hanno beneficiato di aiuti alimentari con i fondi Fead distribuiti da associazioni come la Caritas ed il Banco Alimentare, che registrano un aumento anche del 40% delle richieste di aiuto.