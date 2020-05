Tamponi, ok ai primi 8 laboratori privati: dal 14 altri 6mila test al giorno

Bari - Da strumento diagnostico a terreno di scontro politico, quello dei tamponi resta il tema caldo della gestione dell’epidemia in Puglia. Con un botta e risposta, l’ennesimo, tra il governatore Michele Emiliano e l’europarlamentare (e sfidante in pectore) Raffaele Fitto: proprio alla vigilia del varo della nuova strategia sui test (si veda l’articolo in basso), Emiliano se la prende con il governo accusandolo di non aver dato direttive chiare alle Regioni. E Fitto affonda: «Finalmente si cambia la strategia, anche se adesso le inefficienze della Puglia vengono scaricate sul governo».

Emiliano è nel mirino di Palazzo Chigi per via delle sue ordinanze «aperturiste». E ieri ha reagito parlando di tamponi: «Anziché interessarsi dei temi delle singole aperture - ha detto il presidente della Regione -, il governo avrebbe fatto bene a dirci quanti tamponi in proporzione al ciclo economico e alla popolazione è necessario fare per giorno. In questo modo noi sapremmo quante macchine e quanti reagenti comprare».

(foto Tony Vece)