Fase 2 in Puglia: in 4 giorni erogati 50 mln per imprese e famiglie

BARI - In quattro giorni, da lunedì 4 a giovedì 7 maggio, la Regione Puglia ha effettuato 2.709 mandati di pagamento per poco più di 50 milioni di euro. Cinque milioni riguardano contributi diretti agli investimenti che 55 imprese stanno realizzando; 3,8 milioni sono stati investiti per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell’ambiente. Si tratta di contributi per gli investimenti dei Comuni per progetti finanziati dalla Regione Puglia o aiuti erogati direttamente alle imprese, oltre che trasferimenti correnti ad amministrazioni locali, istituzioni sociali private e altre imprese.

A circa 1 milione e 800 mila euro ammontano i pagamenti che riguardano la tutela e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali. Un milione 850 mila euro è stato destinato all’istruzione, diritto allo studio e alle politiche per il lavoro e formazione professionale. Di circa 1 milione e 600 mila euro è l’ammontare complessivo dei 2.149 pagamenti che riguardano diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, quasi tutti sono assegni e sussidi assistenziali. Superano i 10 milioni di euro i pagamenti nell’ambito dell’agricoltura, delle politiche agroalimentari e della pesca. «Migliaia di cittadini con nome e cognome, 29 Comuni, 23 associazioni: a scorrere l'elenco di tutti i 2.272 beneficiari si comprende il servizio preziosissimo che la Regione Puglia sta adempiendo in questa fase in cui il sostegno pubblico è il pilastro su cui si fonda la fiducia nella ripresa», commenta il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.