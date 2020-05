Ferrovie Sud Est, l'offerta pugliese per la fase 2: «30mila posti al giorno tra bus e treni»

BARI - Più di 30 mila posti al giorno offerti da Ferrovie del Sud Est (Gruppo FS Italiane) su treni e bus in questo avvio di Fase 2. L’offerta di posti sui mezzi è stata dimezzata per garantire il distanziamento fra i viaggiatori. Durante questa prima settimana il riempimento medio di bus e treni si è attestato intorno al 10% dei posti disponibili.

Nelle tratte più trafficate sono stati previsti rinforzi di bus con corse bis. Nelle stazioni e nelle fermate più frequentate è stata realizzata una apposita segnaletica a terra per il distanziamento delle persone in sosta e per l’orientamento dei flussi in ingresso e in uscita. E’ attivo il servizio di assistenza nelle fermate più trafficate.

Saranno mille i bus operativi al giorno in Puglia, pari al 65% dell’offerta complessiva, con 25mila posti disponibili e oltre 1700 passeggeri al giorno. Sessantatré invece il numero dei treni attivi (pari al 40% dell’offerta complessiva), che potranno trasportare 5500 passeggeri alla settimana e circa 500 passeggeri al giorno.

Poche regole ma fondamentali: si sale a bordo solo con mascherina personale, stessa regola vale in stazione e davanti alle fermate dei bus. È necessario rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro