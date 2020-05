Fase 2 in Puglia, Regione versa altri 62 mln a sostegno dell'economia

BARI - In quattro giorni, da lunedì 27 a giovedì 30 aprile, la Regione Puglia ha emesso 919 mandati di pagamento per complessivi 62 milioni e 805 mila euro. Lo fanno sapere il presidente Michele Emiliano e l’assessore al Bilancio, Raffaele Piemontese: «Gli uffici della Regione Puglia - commenta Emiliano - stanno lavorando senza sosta, consapevoli della grande responsabilità che hanno in questo momento. Il tempo non è una variabile indipendente, assicurare alla comunità la liquidità delle risorse economiche gestite dalla Regione Puglia è fondamentale».

«Attraverso il direttore del dipartimento Risorse finanziarie Lino Albanese e il dirigente della sezione Bilancio e Ragioneria Nicola Paladino - aggiunge Piemontese - ringrazio tutti i dipendenti degli uffici per la puntualità con cui stanno assolvendo a questo impegno supplementare per rendicontare ai cittadini la velocità con cui provvediamo ai pagamenti». Tra i pagamenti, figurano anche oltre 34 milioni a sostegno degli investimenti di 33 imprese di diversi settori, dall’alberghiero al manifatturiero; poi, tre milioni sono stati destinati alla tutela del lavoro, 1,4 milioni alla formazione professionale a beneficio di 55 tra associazioni e enti di formazione e 65 ragazze e ragazzi titolari dei voucher di formazione post-universitaria del progetto «Pass Laureati». Per la lotta alla Xylella versati due milioni a 69 Comuni.