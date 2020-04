Coronavirus, quarantena obbligatoria per chi rientra in Puglia dal 4 maggio

La Regione Puglia emanerà una nuova ordinanza per regolamentare gli ingressi nel proprio territorio da altre regioni, disponendo l’isolamento fiduciario con obbligatoria registrazione sul sito dell’ente. Su questo provvedimento stanno già lavorando gli uffici e l’avvocatura regionale e ulteriori dettagli saranno limati nell’incontro in programma oggi tra il governatore Michele Emiliano e i sindaci pugliesi.

Questa nuova normazione è scaturita dall’art. 1 del Dpcm manto dal premier Giuseppe Conte il 26 aprile, in riferimento agli spostamenti consentiti come «rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». Al riguardo la Regione stima già un ritorno in Puglia di un numero considerevole di persone, che si ricongiungeranno con i propri cari dopo un lungo periodo di lontananza causata dalle restrizioni nazionali pr la pandemia. E per questo l’isolamento volontario, già adottato a inizio marzo, sarà riproposto.

