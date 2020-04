Coronavirus, mai così giù i nuovi contagi in Puglia: solo 10 in un giorno. Altri sei decessi

Solo 10 casi su circa mille test. Mai cosi giù il bollettino regionale sui nuovi casi positivi al Coronavirus registrati nella nostra regione. Oggi, infatti, si registra il record al ribasso dei contagi che fa sperare a un azzeramento in breve tempo dei contagi fermo restando i focolai sparsi che restano una pericolosa variabile (vedi il caso Siciliani carni con 71 contagiati). Dei nuovi casi, 3 sono stati registrati nella Provincia di Bari; 2 nella Provincia Bat; 2 nella Provincia di Brindisi; 3 nella Provincia di Foggia; 0 nella Provincia di Lecce; 0 nella Provincia di Taranto.

Sale così a 3.958 il totale dei casi di Covid 19 in Puglia: 1.285 nella Provincia di Bari; 368 nella Provincia di Bat; 554 nella Provincia di Brindisi; 989 nella Provincia di Foggia; 476 nella Provincia di Lecce; 255 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione; 2 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

Attualmente i casi positivi sono 2.912 sono i casi attualmente positivi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 56.976 test. Sono 641 i pazienti guariti mentre il numero dei ricoveri è sceso a 500.

IL CASO DELL'AZIENDA CARNI SICILIANI - Sale a 71 il numero dei lavoratori della Siciliani Spa di Palo del Colle (Bari), ditta specializzata nella lavorazioni di carni, risultati positivi al coronavirus. Il dato si riferisce all’esito dei 478 tamponi effettuati dal 17 aprile, dopo i primi casi positivi nel reparto macellazione. I lavoratori contagiati, tutti in isolamento domiciliare, sono residenti in 14 diversi Comuni della provincia di Bari. Lo stabilimento ha sospeso l’attività dallo scorso 23 aprile. Il dipartimento Prevenzione della Asl di Bari ha lavorato in questi giorni, dopo ispezioni e sopralluoghi nella sede dell’azienda, alla definizione delle prescrizioni per gestire la struttura durante la sospensione e in vista di una ripresa dell’attività.

Per quanto riguarda i decessi, ne sono stati registrati 6 decessi: 2 in provincia Brindisi, 2 in provincia Lecce, 2 in provincia Taranto. Sale così a 405 il numero delle vittime dall'inizio dell'emergenza nella nostra regione.