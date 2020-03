Coronavirus Italia, superati i 70mila contagi, i morti sono 10.779. Triplicati i guariti

L’ultimo bollettino della Protezione Civile indica che l’Italia ha superato le 10mila vittime di Coronavirus, tornano invece a calare i nuovi contagi: +3.651. Guariti quasi triplicati. I nuovi casi sono in percentuale al minimo da inizio fase epidemica (+6,9 per cento).

Secondo il bollettino odierno diffuso dalla Protezione Civile e letto dal commissario Angelo Borrelli sale a 73.880 il totale dei pazienti positivi al Coronavirus in Italia (+3815 rispetto a ieri). Si tratta del minor numero di nuovo contagi dal 25 marzo e la minor percentuale nuovi casi da inizio fase epidemica (5,34%). I guariti salgono a 13.030 (+646), mentre il totale di deceduti sale a 10.779 (+756 rispetto a ieri). Il numero dei casi totali in Italia sale a 97.689 (+5217).

