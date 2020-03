Coronavirus, 786 i contagi in Puglia (+16.4%) 31 le vittime. In Basilicata sale a 75 il numero dei positivi

Salgono a 786 i contagi da coronavirus in Puglia, più 111 rispetto a ieri (+16.4%) secondo i dati forniti dalla Protezione civile nazionale. Le persone decedute invece sono 31, due in più rispetto a ieri.

37 nella Provincia di Bari;

17 nella Provincia Bat;

6 nella Provincia di Brindisi;

22 nella Provincia di Foggia;

17 nella Provincia di Lecce;

6 nella Provincia di Taranto;

1 attribuito a residente fuori regione;

5 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

Sono stati registrati 2 decessi: uno nella provincia di Lecce e uno nella provincia di Foggia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 6.160 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 786, così divisi: 231 nella provincia di Bari, 49 nella Bat, 100 nella provincia di Brindisi, 212 nel Foggiano, 120 nel Leccese e 41 in provincia di Taranto. Il 40% dei casi si registra nella fascia di età tra i 51 e i 70 anni, il 33% tra i 19 e 10 anni, il 25% tra gli over 70enni e il 2% tra 0 e 18 anni. Per quanto riguarda i decessi, 19 su 31 hanno riguardato persone dagli 80 anni in su, 9 persone invece avevano tra i 70 e 79 anni; una vittima tra 50 e 59 anni e un altro decesso si è registrato nella fascia di età tra 60 e 69 anni. L’ultima vittima riguarda un ragazzo di 38 anni con patologie pregresse. Infine, per quanto riguarda i 786 contagiati, nel 25% dei casi si sono verificati sintomi «severi» o «critici» che hanno portato al ricovero; mentre l’11% è asintomatico.

BASILICATA - In Basilicata, invece, sono saliti a 75 i contagiati dal coronavirus: lo ha reso noto la task force regionale.

Oggi sono stati effettuati 36 test: 33 hanno dato esito negativo e tre sono risultati positivi. In totale, sono ora 75 le persone contagiate. Anche per le ultime tre sono stati avviati gli accertamenti diretti a ricostruire la cosiddetta "catena dei contatti».

1h7g6kvw3edo4oy