Politecnico, è tutto smart: quasi 100% dipendenti in telelavoro, per tutti studenti teledidattica ed esami in line

Il Politecnico opera al 100% in smart working. Dopo i decreti emanati dal Governo per l'emergenza Coronavirus, con un decreto del Rettore Cupertino è stato promosso il lavoro Agile er il personale tecnico amministrativo e bibliotecario consentendo di o di avviare tutte le attività per via telematica, a cominciare dal 9 marzo con le lezioni.

La celerità delle tecnologie messe a disposizione e la disponibilità di docenti e tecnici hanno consentito al Politecnico di Bari di essere una delle prime università italiane nella riconversione alla teledidattica con la copertura totale dei corsi di studio.



La proposta ha accolto l’ampio consenso del personale: dapprima l’adesione del 75%, oggi prossimo al 100%. Due risultati questi di grande rilievo.



"Per tutelare ulteriormente la salute degli studenti e professori e garantire ugualmente l’attività didattica - informa un comunicato del Politecnico -, è stato emanato, a pochi giorni di distanza, il 10 marzo, un nuovo decreto rettorale che ha permesso, dopo le lezioni, anche lo svolgimento degli esami on line e da domani, 16 marzo, infine, un nuovo decreto del rettore, consentiràanche lo svolgimento delle sedute di laurea in modalità telematica".

Inoltre, a sostegno di tutte le iniziative è stata approntata una finestra informativa aggiornata, “Il Politecnico di Bari affronta il coronavirus”,sul sito poliba.it con il supporto dei social ufficiali dell’ateneo.

L’intero sforzo collettivo non può passare inosservato, anzi, va documentato. Ed ecco l’iniziativa, #smartpoliba in corso che sta riscuotendo ampio consenso: un album fotografico sullo smart working che studenti, docenti, tecnici amministrativi, bibliotecari stanno costruendo attraverso l’invio di foto dalla propria postazione di studio o lavoro a‪socialmedia@poliba.it. Foto, queste, che sono pubblicate sulla pagina ufficiale poliba facebook. L’album costituirà la memoria storica collettiva dell’istituzione a ricordo di un tragico e si spera breve periodo di crisi nazionale e internazionale.