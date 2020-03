Allarme di Emiliano: in arrivo nuovi treni dal Nord, rischio focolai

«Ci state portando tanti altri focolai di contagio che avremmo potuto evitare». Lo scrive su facebook il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, con riferimento alla notizia di un nuovo esodo da Milano verso il sud a bordo di treni partiti nella notte. In Puglia ieri si è registrato un balzo di 50 nuovi casi di pazienti positivi al coronavirus che ha portato i contagiati a 158. «Di nuovo ondate di pugliesi che tornano in Puglia dal nord. E con loro arrivano - scrive Emiliano - migliaia di possibilità di contagio in più».

«Avrete probabilmente esibito ai soldati alle stazioni le vostre legittime autocertificazioni sulla motivazione del vostro ritorno, spero che abbiate le mascherine e che teniate la distanza di un metro l’uno dall’altro in treno», prosegue il governatore.

In effetti il divieto di movimento può essere derogato solo in casi di estrema necessità: e comunque, il nuovo DPCM prevede che si possa rientrare a casa salvo che non si sia in quarantena o positivi al Covid 19. Rispetto alla fuga di alcuni giorni fa,ora le stazioni sono presidiate dalle forze dell'ordine e dai militari che seguono i controlli previsti dal decreto e, in caso di violazione, scatta la denuncia penale.

Inoltre suo treni Frecce, Trenitalia ha attivato le misure di precauzione prevedendo l'occupazione di posti rispettosi delle distanze di sicurezza. Ad esempio, nei vagoni con il gruppo di 4 posti, sono occupabili solo i due in diagonale giusto per avere idea.

«In pochi giorni - ricorda il presidente - migliaia e migliaia di persone hanno fatto rientro in Puglia aggravando la nostra già drammatica situazione. Vi ricordo che appena arrivate dovete richiudervi in casa e che dovete stare lontani da genitori, fratelli, nipoti, amici, nonni e malati che rischiano di morire se contagiati». Emiliano ricorda l’obbligo di quarantena domiciliare per 14 giorni e di dichiarare la propria presenza sul sito della Regione Puglia.