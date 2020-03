Coronavirus, #ioleggoacasa: la «Gazzetta» lancia abbonamento digitale a prezzo scontato

In concomitanza con l'emergenza Coronavirus, La Gazzetta del Mezzogiorno ha deciso di lanciare un abbonamento mensile alla nostra edizione digitale a prezzo scontato, 9,90 €.Il prodotto è già presente nel nostro shop, a questo link: https://edicola.lagazzettadelmezzogiorno.it/gazzettadelmezzogiorno/newsstand, ed è accompagnato dall'hashtag #ioleggoacasa. Se non si può andare in edicola, si può continuare a leggere il giornale su pc, smartphone e tablet.